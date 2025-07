Musik-Workshops für Kinder und Jugendliche

Für Kinder und Jugendliche bietet die Bachwoche Ansbach Musik-Workshops an, die sich altersgerecht mit Leben und Werk von Johann Sebastian Bach beschäftigen.

„Musik zum Anfassen“, ist das Motto, unter dem die jungen Teilnehmer auf spielerische, kreative und auf künstlerische Weise an klassische Musik herangeführt werden. Die "Kinderbachwoche" ist in Umfang und pädagogischer Ausrichtung bisher einmalig in der deutschen Festspiel-Landschaft.

Es stehen 4 Altersstufen zur Auswahl

(bezogen auf das Schuljahr 2024/25):

Kindergartenkinder (ab 4 Jahren)

Klasse 1-3

Klasse 4-6

ab Klasse 7

Bei den Workshops bis zur 6. Klasse sind keinerlei musikalische Vorkenntnisse nötig. Der Kurs ab Klasse 7 wendet sich speziell an Jugendliche mit Instrumentalerfahrung (mind. 2–3 Jahre Unterricht).