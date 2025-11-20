Musik zum Epiphaniafest

Kirche St. Michael Schwäbisch Hall Am Markt 1 1, 74253 Schwäbisch Hall

Hohenlohe Brass wurde 1996 in Öhringen gegründet und gehört mit seinen thematischen Neujahrskonzerten mittlerweile zum musikalischen Inventar des Jahreswechsels in der Region.

Zum eigenen Jubiläum präsentiert das Ensemble Werke für 14 Blechbläser und Schlagwerk von Giovanni Gabrieli, Johann Sebastian Bach, Ola Gjeilo, Chris Hazell, John Williams u.a., die in den letzten drei Jahrzehnten besonders gerne gehört und gespielt wurden. 

