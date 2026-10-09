Musik zum Ewigkeitssonntag: "Trotz dem alten Drachen!"

Die Kantorei St. Michael zählt zu den führenden Chören der Region. Professionelle Stimmbildung sichert ein klangliches Ergebnis auf hohem Niveau, das in Konzerten und Gottesdiensten zum Ausdruck kommt.

Jedes Jahr musiziert die Kantorei Oratorien, Motetten oder Kantaten aus allen Zeiten - in den Jahren 2022 bis 2025 u.a.: Arvo Pärt: Passio, Heinrich Schütz: Matthäus-Passion, Johannes Brahms: Ein deutsches Requiem, Dietrich Buxtehude: Membra Jesu nostri, Robert Schumann: Requiem Des-Dur, Johann Sebastian Bach: Weihnachtsoratorium, …

Menschen sind die Seele eines jeden Chores. In der Kantorei St. Michael treffen sich jeden Mittwoch Musikbegeisterte aus der Region im Alter von 17-70 Jahren.

Sie haben Lust mitzusingen und Freude an anspruchsvoller Chormusik? – Kontaktieren Sie uns!info@musikanstmichael.de

Derzeit gibt es freie Plätze für Männerstimmen. Die Proben finden mittwochs, 19:45 – 21:45 Uhr im Brenzhaus statt.

Johann Sebastian Bach (1685-1750): Jesu, meine Freude BWV 227

César Franck (1822-1890): Prière, op. 20

Louis Vierne (1870-1937): Messe solennelle, op. 16

Kantorei St. Michael

Klaus Rothaupt, Orgel

Leitung: Philipp Neuberger