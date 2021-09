A cappella von Metallica bis Märchenprinz. Sie sind witzig, unterhaltsam und kreativ.

Eigenwillig interpretieren und arrangieren die 4 Herren aus der Region Stuttgart alles, was das Trommelfell und den musikalischen Ehrgeiz reizt. Die Harmonieberatung singt u.a. Follow me, Back to Black, Ring of Fire, Wellermann, und Cohens Halleluja.