Musik zur Marktzeit IX

NATASHA HARPER wurde 2005 in San Diego, Kalifornien, geboren. Als Musikerin widmet sie sich dem Klavier, der Orgel und dem Gesang. Ihre musikalische Ausbildung begann im Alter von fünf Jahren mit Klavierunterricht. Derzeit studiert Natasha im Bachelorstudiengang an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart mit den Hauptfächern Klavier bei Alexander Sonderegger und Orgel bei Prof. Jürgen Essl. Bei der Musik zur Marktzeit spielt sie ein virtuoses Programm mit Werken von Domenico Scarlatti Sonate in G-Dur), Johann Sebastian Bach (Präludium und Fuge in gis-Moll), Ludwig van Beethoven (Klaviersonate op. 10 Nr. 1 in c-Moll), Frédéric Chopin (Etüde op. 10 Nr. 4 in cis-Moll), Claude Debussy (aus 12 Études) und

Camille Saint-Saëns /Franz Liszt /Vladimir Horowitz (Danse Macabre).

Natasha hat bei zahlreichen internationalen Wettbewerben Spitzenpreise gewonnen, darunter beim American Protégé International Piano and Strings Competition* in New York und beim XV International Music Competition City of Filadelfia – Special Prize Paolo Serrao. Infolgedessen durfte sie bereits in renommierten Konzertsälen wie der Weill Recital Hall in der Carnegie Hall in New York und dem Elgar Room in der Royal Albert Hall in London auftreten.