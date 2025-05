Wie in jedem Jahr beschließt das Orchester der Jugendmusikschule die Saison der Reihe „Musik zur Marktzeit“ mit einem bunten Programm. In diesem Jahr werden die jungen Musikerinnen und Musiker ihr Publikum mit leichten und sommerlichen Klängen in die Ferien schicken. So dürfen sich z.B. Italien-Urlauber auf einen Ausflug in die Welt der italienischen Opern freuen – lassen Sie sich überraschen!