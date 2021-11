Musik zur Marktzeit V

Der im Elsass geborene und in Ditzingen lebende Pianist Johannes Gaechter präsentiert musikalische Schätze aus der Romantik und dem Impressionismus. Es erklingen ein Nocturne und das 2. Scherzo von Frédéric Chopin sowie die 1. Klaviersonate von Sergej Rachmaninow. Musik bedeutet für Johannes Gaechter die schönste und reinste Form, Gefühle und Stimmungen auszudrücken. Diese Leidenschaft und Liebe für die Musik möchte er mit seinem Publikum teilen.

Sein Weg führte ihn bisher u.a. in den Münchner „Gasteig“, zu „Steingraeber“ in Bayreuth sowie in Konzerthäuser in Straßburg, Paris, Shanghai und Kapstadt.