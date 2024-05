Führung durch die Ausstellung "Ditzinger Wirtshausgeschichte(n)"

In der aktuellen Sonderausstellung am Ditzinger Stadtmuseum "Ditzinger Wirtshausgeschichte(n) - Von Viertelesschlotzern und Vesperstuben" kann man sich zurückversetzen lassen in die Blütezeit großer und kleiner Traditionsgaststätten.

Die Ausstellung widmet sich Historie und Histörchen rund um das Ditzinger Wirtshausleben und zeigt anhand von Fotografien, Einrichtungsgegenständen und Wirtshaussouvenirs das bunte Leben in den Gaststätten.

Museumsleiterin Petra Härtl führt durch die Ausstellung und erzählt zu ihren Hintergründen und ihrer Entstehung.

Weitere Führungen finden statt am 17. Juli sowie am 11. September 2024.

Im Rahmen der Kulturnacht am 14. September 2024 werden das Museum und die "Ditzinger Wirtshausgeschichte(n)" auch mit Aktionen vertreten sein. Außerdem ist eine Veranstaltungsreihe zu den "Ditzinger Wirtshausgeschichte(n)" geplant: Details dazu werden rechtzeitig u. a. im Ditzinger Anzeiger und per Aushängen und Flyer bekannt gegeben.