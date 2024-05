Sommerfest Heimerdingen

Mit viel Musik, Kinderprogramm, leckerem Essen und gepflegten Getränken feiert Heimerdingen den Sommer dieses Jahr wieder auf dem wunderschönen Platz hinter der Grundschule.

Noah Burgert unterhält unplugged die Gäste am Samstagnachmittag und stimmt auf Rock-Pop-Soul-Funk mit "The Rogues" am Abend ein.

Am Sonntag geht es nach einem ökumenischen Gottesdienst beschwingt weiter mit dem Jugendblasorchester Ditzingen und einem Weißwurstfrühstück im Schatten der Bäume.