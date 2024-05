Schöcktails - Cocktailabend für alle Ü30

Acht Schöckinger Frauen verwandeln wieder den Jugend- und Freizeit-Club Schöckingen (`s Bänkle) in eine gediegene Cocktail-Bar. In angenehmer Atmosphäre kann man das Wochenende mit alkoholischen und alkoholfreien Getränken genießen. Jeder Schöcktails-Abend steht unter einem anderen Motto und es werden neue Cocktail-Kreationen angeboten. Dieses Angebot richtet sich an alle Ü30. Für mehr Infos folgt uns auf Instagram: @Schoecktails.