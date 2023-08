Tag der Vokalmusik - Mitsingkonzert

Den Abschluss des Vokalmusikfestivals Neckar-Odenwald bildet ein Openair-Mitsingkonzert im Burggraben Neckarelz, zu dem alle Chöre und Sänger*innen aus der Region herzlich eingeladen sind.

Das Community-Event wird geleitet vom Dirigenten und Vocal Coach Patrick Bach, der auch eigene Arrangements für Chöre und Einzelsänger im Gepäck hat. Im ersten Teil erhalten Chöre aus der Region die Möglichkeit, kurze Ausschnitte aus ihren aktuellen Programmen aufzuführen. Den zweiten Teil bildet ein Set der aufstrebenden Berliner A-cappella-Gruppe German Gents, bevor im abschließenden dritten Teil alle Anwesenden gemeinsam einfache Chorsätze sowie Patrick Bachs neue Volkslied- Arrangements für Chor und Bodypercussion singen.

Die German Gents sind ein Quartett aus Berlin, das sich im Jahr 2018 aus Sängern des Staatsund Domchors gegründet hat. Erster Erfolg der Gruppe war der in Leipzig ausgetragene A Cappella Wettbewerb 2019. Dort gewannen sie den 1. Preis, den Publikumspreis sowie zwei weitere Sonderpreise. Mit unverwechselbarem Klang präsentieren die German Gents auf ihren Konzerten amerikanische Klassiker der 50er und 60er Jahre sowie die schönsten deutschen Stücke der goldenen 20er. Charmant und kreativ stellen sie außerdem moderne Popsongs dem romantischen Männerchorgesang gegenüber, um ihren klassischen Wurzeln ebenso wie ihrem jungen Alter gerecht zu werden. Die Qualität ihrer Einzelstimmen, ihr farbenreicher Zusammenklang und mitreißende Emotionen begeistern das Publikum. Die German Gents folgen derzeit Einladungen renommierter Festivals wie Rheingau Musikfestival, Konzerthaus Berlin, Festspiele Mecklenburg- Vorpommern, Live from London Christmas Festival, und werden als aufgehender Stern am A-cappella- Himmel gefeiert.

Das gemeinsame Singen in all seinen Facetten vom Kinder- über Kirchen und Schulchor bis hin zum Männerensemble oder A-cappella-Quartett hat Patrick Bach schon immer fasziniert. Dabei interessiert er sich gleichermaßen für alle Stilistiken und war schon immer ein Grenzgänger: Bei seinem Studium der Kirchenmusik in Tübingen belegte er Popularmusik als Wahlhauptfach und beschäftigte sich mit südafrikanischer Chormusik genauso wie mit Jazz- und Popgesang. Daneben standen aber immer auch die großen traditionellen Werke der Kirchenmusikgeschichte, und so wundert es nicht, dass er in seinem anschließenden Studium der Schulmusik an der Musikhochschule Karlsruhe klassischen Gesang als Schwerpunktfach wählte. Dieses breitgefächerte Interesse an Stimme zeigt sich auch weiterhin: Parallel zu seiner Arbeit als Musiklehrer absolvierte er die dreijährige Ausbildung zum autorisierten Lehrer in der Complete Vocal Technique in Kopenhagen. Ausgehend von diesen Erfahrungen liegt sein Schwerpunkt in der Schule auf Gesang/Stimme. Patrick Bach teilt sein Wissen mit Chören, Verbänden, MusikpädagogInnen und auch dem SWR-Fernsehpublikum, denn er ist fest davon überzeugt: Bach! Auch Du kannst Singen!