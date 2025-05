Musik zwischen den Welten / Dünyakari Birlestrien Müzik

Die Musik des türkisch-deutschen Ensembles »Olivinn«, das aktuell im musikalischen Theaterabend »Istanbul« zu erleben ist, ist ein ebenso mitreißender wie berührender Brückenschlag zwischen Orient und Okzident.

Das Quartett verwebt in seinem vielfältigen Repertoire traditionelle anatolische Volkslieder mit Werken der europäischen Klassik und Elementen des zeitgenössischen Jazz, wodurch ein einzigartiges Klangerlebnis entsteht. Arrangiert hat diese musikalische Gratwanderung, die die geheimnisvolle Verwandtschaft beider Welten offenbart, die Komponistin und Pianistin Sinem Altan, die 2015 mit den Europäischen Komponistenpreis ausgezeichnet wurde. Die »Stimme« von Olivinn ist Begüm Tüzemen, die mit ihrem facettenreichen und warmen Sopran den Songs Herz und Strahlkraft verleiht. Begleitet wird die Sängerin von Sinem Altan am Klavier, vom Multi-Instrumentalisten Özgür Ersoy sowie dem Perkussionisten Axel Meier. Gemeinsam stellen sie unter Beweis, dass Kulturen in ständigem Austausch miteinander neue, aufregende Genres und Kunstformen entstehen lassen. Begeben Sie sich mit dem Ensemble Olivinn auf eine unvergessliche musikalische Reise, die Grenzen überwindet … im Kopf und im Herzen!

Das Ensemble »Olivinn« formierte sich 2010 zu einem Quartett und gewann bereits ein Jahr später mit dem Märchenkonzert »Keloglan und die Räuberbande« den Junge Ohren Sonderpreis für besonders innovative Musikvermittlung mit interkulturellem Bezug. Mehrmals trat das Ensemble Olivinn mit dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin auf und ist regelmäßig an Musiktheaterproduktionen beteiligt u. a. am Maxim Gorki Theater in Berlin, dem postmigrantischen Theater Ballhaus Naunynstraße und dem Atze Musiktheater. 2014 veröffentlichte das Ensemble das erste Album mit dem Titel »KARA«, 2023 folgte das zweite Studioalbum »HAVA«. Konzerte führten Olivinn neben Deutschland auch nach Österreich, die Schweiz und die Türkei.