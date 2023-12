Musikabend 2024

Am 6. Januar ab 20 Uhr lädt die Musikkapelle Bieringen traditionell zum Konzertabend in die Jagsttalhalle ein. „Musikabend mit Popcorn und Cola“ ist das diesjährige Motto. So werden verschiedene Filmmusik-Stücke von bekannten Filmen dargeboten, darunter „Lord of the Rings“ (Herr der Ringe), „Indiana Jones“ oder die Titelmusik zum James Bond Film „Skyfall“. Hinzu kommen die „Highlights from Robin Hood“, die „Movie Milestones“ von Hans Zimmer sowie die „Disney Film Favorites“.

Im Anschluss an das Konzert spielt die Musikkapelle noch zur Unterhaltung auf. Eine Sektbar im Foyer und die Küche stehen den Gästen bereits ab 18:30 Uhr zur Verfügung.

Eintritt: 7,-€

Die Musikkapelle Bieringen freut sich auf viele Gäste aus Nah und Fern!