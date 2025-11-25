Musikabend 2026

Am 3. Januar 2026 ab 20 Uhr lädt die Musikkapelle Bieringen traditionell zum Konzertabend in die Jagsttalhalle ein.

Unter dem Motto „Unsere Reise“ präsentieren wir Ihnen einen bunten Mix aus verschiedenen Genres, darunter Märsche wie „Füreinander da“ oder dem „Astronautenmarsch“ bis hin zu sinfonischen Stücken wie „Where the River flows“. Abwechslung bieten Stücke unseres Saxophon-Ensembles.

Im Anschluss an das Konzert spielen wir noch zur Unterhaltung auf. Die Küche steht unseren Gästen bereits ab 18:30 Uhr zur Verfügung.

Wir freuen uns darauf, zahlreiche Gäste aus Nah und Fern willkommen zu heißen und gemeinsam mit Ihnen einen unvergesslichen Konzertabend zu erleben.