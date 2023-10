Musikabend für's Bad

Ein Abend, drei Musikgruppen – gute Laune garantiert!

Der Benefizkonzertabend zu Gunsten des neuen Münsinger Hallenbads bringt Top-Musikgruppen zusammen und verspricht einen kurzweiligen Abend mit bekannten Songs aus den alten Zeiten der Pop- und Rockgeschichte, eigene Stücke auf schwäbisch sowie ein Streifzug durch Paris mit Chansons und Musette.

Mit dabei sind:

Halb So Wild

Die Acoustic Band aus Münsingen steht für ausgefeilte Arrangements, dreistimmigen Gesang und ein natürliches schnörkelloses Auftreten. Rudi Braun, Norbert Ehni und Franz Bumiller präsentieren mit ihren drei Stimmen, zwei akustischen Gitarren, einem Akustikbass sowie weiteren Instrumenten bekannte Songs aus den Genres Rock/Pop/Oldies/Country/Folk. Ihre Musik ist erfrischend, ideenreich, unbeschwert – kurz: Halb So Wild!

SaHaRa

Sandra Linsenmayer und Hans Rainer Seelig, zusammen sind sie das Duo SaHaRa. Sie wagen sich an unterschiedliche Musikgenres und haben eigene Songs auf englisch, deutsch und österreichisch im Gepäck. Im Gepäck sind sowohl träumerische Balladen von Cass Elliot, Rainhard Fendrich, John Denver und das eigene Stück „Sun in your head“ , Mitsingsongs als auch funkig interpretierte Songs. Dazu kommen weitere interpretierte Songs aus der englischen und deutschen Musikgeschichte, das eine oder andere schwäbische und österreichische Lied darf dabei nicht fehlen. Mit dabei auch das prämierte eigene Stück „I wois et“.

Joka

Vacances en France - mit dem Duo Joka

"Man könnte das Wort Paris auch durch 'Piaf' ersetzen.“ (Marlene Dietrich)

Diese faszinierende Stadt und Edith Piaf sind untrennbar miteinander verbunden. Dritter im Bunde - das Accordéon. So streifen wir durch die Gassen und Plätze von Paris und tauchen ein in die Chansons, die Millionen von Menschen fasziniert und die Menschen scharenweise in die Pariser Tanzlokale gelockt haben.

Katalin Horvath verbeugt sich vor der großen Sängerin und anderen großen SängerInnen des französischen Chansons. Sie dringt in die Geschichten der Lieder hinein und erzählt sie mit ihrer Stimme mal sanft, mal energisch, mal traurig und wütend, mal vor Freude strahlend. Begleitet wird sie von Jordan Djevic am Akkordeon. Er ist ein Meister seines Instruments und lässt die französischen Klänge strahlen und perlen.

In den Pausen werden Getränke angeboten.

Für großzügige Spenden danken wir herzlich!