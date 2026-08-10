Musikabend mit dem Duo Twosome

Ein Blues-Abend: einzigartige Blues-Harmonika mit einfacher Gitarren-/ Bassbegleitung sowie kostbare Infos rund um die Mundharmonika.
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Reha-Klinik Schwäbische Alb Bei den Thermen 10 - 12, 72574 Bad Urach
Konzerte & Live-Musik
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Ein Blues-Abend: einzigartige Blues-Harmonika mit einfacher Gitarren-/ Bassbegleitung sowie kostbare Infos rund um die Mundharmonika.
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