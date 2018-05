Musikalisch-kulinarische Hocketse

× Erweitern Rotachtaler Musikanten Rotachtaler Musikanten

Am 16. und 17. Juni 2018 findet die traditionelle Hocketse der Rotachtaler Musikanten rund um das Vereinsheim in Fichtenau-Unterdeufstetten statt (Brunnenklinge 2/Am Zigeunerweiher). Am Samstagabend sorgt die Newcomer Band „Top Sound“ – mit alt bekannten Gesichtern der Rotachtaler – für gute Stimmung. Die Bar lädt zu sommerlichen Getränken ein. Am Sonntag ist ab 10:30 Uhr Frühschoppen mit Blasmusikklängen des Musikvereins Fichtenau. Zum sonntäglichen Mittagstisch gibt es Häxle und Schnitzel sowie am Nachmittag Kaffee und selbstgebackene Kuchen. An beiden Tagen hält das Rotachtaler-Team Leckeres vom Grill bereit. Die kleinen Gäste können sich auf der Hüpfburg austoben.

Das gemütliche Fest ist ein willkommener Ausflugstipp für Radfahrer und Wanderer!