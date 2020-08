Musikalisch literarischer Abend mit Olena Serpen

Die ukrainische Sängerin und Buchautorin Olena Serpen wird eine Kostprobe ihrer Musik geben und über ihr Buch „Galiziendeutsche erzählen“ berichten. Die in Lemberg geborene Serpen hat sich intensiv mit dem Kulturleben der deutschstämmigen Bevölkerung in der Ukraine beschäftigt. Die Musikerin, Journalistin und Geschichtsforscherin hat die Geschichte der Lemberger Schwaben aufgearbeitet und in einem Buch dokumentiert.