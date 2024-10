Musikalisch Literarischer Salon Reutlingen mit August Diehl - "Weiß ich, was ein Mensch ist? Weiß ich, wer das weiß!" (Bertolt Brecht)

Dieses Programm wurde für den Musikalisch Literarischen Salon Reutlingen entwickelt und ist in dieser Form erstmalig in Reutlingen zu hören.

Die Texte und die Musik wurden sorgfältig ausgewählt und in einer besonderen Art und Weise verbunden. Klassische Musik und Sprache erzählen gemeinsam und schenken Zuversicht und Kraft.

Über August Diehl:

Seit fast zwei Jahrzehnten ist August Diehl eine gestandene Größe der deutschen Film- und Theaterlandschaft. Mit seiner Rolle in Hans-Christian Schmids Film 23 wurde er schlagartig bekannt. In einer Reihe von Filmen wie KALT IST DER ABENDHAUCH, TATTOO, WAS NÜTZT DIE LIEBE IN GEDANKEN, LICHTER, DER NEUNTE TAG, dem Oscar-prämierten DIE FÄLSCHER, FREISCHWIMMER, DR. ALEMAN und BUDDENBROOKS konnte er seine Wandlungsfähigkeit beweisen.

Im Jahr 2009 war er in Quentin Tarantinos INGLOURIOUS BASTERDS zu sehen, 2010 in SALT (Regie: Philip Noyce).

In Theatern in Berlin, Hamburg, Zürich oder Wien brillierte er in DIE MÖWE, DON CARLOS, DER JUDE VON MALTA oder MAJOR BARBARA. Zu seinen Regisseuren gehörten Bondy, Grüber und Peter Zadek. Zu Diehls Fernseharbeiten gehört KABALE UND LIEBE in der Inszenierung von Leander Haussmann.

Für Lars Kraumes DIE KOMMENDEN TAGE stand er gemeinsam mit Daniel Brühl, Johanna Wokalek und Susanne Lothar vor der Kamera. Für diese Rolle wurde er für den DEUTSCHEN FILMPREIS nominiert.

Zu seinen Filmen zählen weiterhin u.a. DER JUNGE KARL MARX (Raoul Beck, 2015), ALLIED (Robert Zemeckis, 2016), EIN VERBORGENES LEBEN (Terrence Malik, 2016), PLAN A (Yadav & Dorn Paz, 2019), DER RÄUBER HOTZENPLOTZ (Michael Krummenacher, 2021).

In den Jahren 2023 und 2024 arbeitete Diehl neuerlich international. Mit MADAME SIDPNIE IN JAPAN spielte er mit Isabelle Huppert, drehte GOD`S SPY sowie DISAPPEARANCE. In 2024 spielte er mit Marion Cotillard LA TOUR DE GLACE.

Im TATORT: BOROWSKI UND DAS HAUPT DER MEDUSA wird er demnächst zu sehen sein.

Im Anschluss an die Veranstaltung besteht die Möglichkeit miteinander im Foyer ins Gespräch zu kommen.