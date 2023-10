Musikalisch Literarischer Salon Reutlingen mit Benno Fürmann

Ein Genuss für die Sinne – und ein ganz besonderes Reutlinger Gewächs: Einmal im Jahr lässt der "Musikalisch Literarische Salon" im Kleinen Saal der Stadthalle Reutlingen eine ganz besondere Kunstform lebendig werden: Namhafte deutsche Künstlerinnen und Künstler erschaffen einen zauberhaften Abend aus ausgewählten Texten der Literatur und dazu passenden Werken der Musik – große Vortragskunst und sinnliches Erlebnis.

In diesem Jahr liest Benno Fürmann Gedichte und Geschichten, die das Herz berühren von Erich Fried, Khalil Gibran, Hermann Hesse, Erich Kästner und Kurt Tucholsky.

Musikalisch wird die Aufführung von einem Streichquartett und Kontrabass mit Musik von Frank Martin, Franz Xaver Richter, Max Reger, Reinhold Glière, Anatoli Ljadow u.a. begleitet.

Neben dem feinsinnig konzipierten Programm aus Musik und Wort ist eine weitere Besonderheit des Musikalisch Literarischen Salons, der Austausch zwischen den Besuchern im Anschluss an die Lesung. Im Foyer der Stadthalle können die Gäste das Erlebte nochmals Revue passieren lassen und besprechen – wie es einst bei solchen Veranstaltungen im 19. und 20. Jahrhundert üblich war.

Programm und künstlerische Leitung: Ute Kleeberg und Uwe Stoffel, Edition See-Igel

Das Besondere: Dieses Programm wurde für den Musikalisch Literarischen Salon Reutlingen entwickelt und ist in dieser Form erstmalig in Reutlingen zu hören. Die Texte und die Musik wurden sorgfältig ausgewählt und in einer besonderen Art und Weise verbunden. Klassische Musik und Sprache erzählen gemeinsam und schenken Zuversicht und Kraft.