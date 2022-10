Musikalisch Literarischer Salon Reutlingen - Musik, Literatur und Begegnungen

Senta Berger und Stella Maria Adorf lesen Erzählungen von Stefan Zweig, Alfred Polgar, Jacob Picard, Briefe von Rosa Luxemburg und Gedichte von Hilde Domin.

Christoph Grund - Klavier - spielt Werke von Françoise Couperin, Johann Sebastian Bach, Frédéric Chopin, Claude Debussy und John Cage.

Programm und künstlerische Leitung: Ute Kleeberg / Uwe Stoffel

DAS BESONDERE: Dieses Programm wurde für den Musikalisch Literarischen Salon Reutlingen entwickelt und ist in dieser Form erstmalig in Reutlingen zu hören. Die Texte und die Musik wurden sorgfältig ausgewählt und in einer besonderen Art und Weise verbunden. Klassische Musik und Sprache erzählen gemeinsam und schenken Zuversicht und Kraft.