Musikalisch Literarischer Salon

In diesem Jahr liest Mark Waschke Gedichte von Rose Ausländer und Geschichten von Siegfried Lenz, Jan Petersen, Joseph Roth, Robert Walser und Stefan Zweig.

Musikalisch begleitet wird er von Nina Karmon (Violine) und Terhi Dostal (Klavier).

Dieses Programm wurde für den Musikalischen Literarischen Salon Reutlingen entwickelt und ist in dieser Form erstmalig in Reutlingen zu hören. Die Texte und die Musik wurden sorgfältig ausgewählt und in einer besonderen Art und Weise verbunden.

Musik von A. Labinski, Lera Auerbach, Cécile Chaminade, Gabriel Fauré, Benjamin Godard, Fritz Kreisler und Agnes Tschetschulin.