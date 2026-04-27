Musikalische Entspannungsreise – als Reise zu dir selbst

Nehmen Sie sich eine bewusste Auszeit und gönnen Sie sich eine sanfte Entspannungsreise zu mehr Wohlbefinden und Balance. In diesem geschützten Rahmen können Sie vom Alltag abschalten und ganz bei sich ankommen.

Sanfte Melodien, Impulse und heilsame Klänge unterstützen Sie dabei, tiefer in Ihre innere Ruhe zu finden.

Die musikalische Begleitung erfolgt live mit Gitarre, Harmonium und verschiedenen Klanginstrumenten. Wir ergänzen die Klangerfahrung mit einfachen Atem- und Körperübungen, die Ihnen helfen, Ihren eigenen inneren Raum zu spüren und zu stärken.

Ein Raum zum Loslassen, Auftanken und zur Förderung des eigenen Körpergefühls.

Wichtig: Bitte bequeme Kleidung tragen und ein Badetuch, eine Decke und ein Getränk mitbringen.

LEITUNG: Christine Juliane Trunk, ganzheitliche Lebenswegbegleiterin

Veranstaltungsdauer: 18:30 bis 20:00 Uhr

Veranstaltungsort: Kurhaus – Gartensaal (Eingang Parkseite)

EIne vorherige Anmeldung ist erforderlich

GästeService im Haus des Gastes im Kurpark

Telefon +49 7931 9650

E-Mail: gesundheitsberatung@kur-badmergentheim.de

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