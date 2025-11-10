Musikalische Huldigung auf der Schillerhöhe

Seit mehr als 100 Jahren erweisen die Marbacher Vereine dem Dichter vor seinem Geburtshaus die Ehre in Form einer musikalischen Huldigung.

Mit dabei sind neben dem Schillerverein Marbach am Neckar die Chorvereinigung Liederkranz Marbach und die Stadtkapelle-Musikverein Marbach.

In diesem Jahr findet die Huldigung wieder vor dem Schillerdenkmal auf der Schillerhöhe statt.

Im Anschluss feiern Marbacherinnen und Marbacher sowie alle Besucherinnen und Besucher den 266. Geburtstag von Friedrich Schiller mit Brotsuppe und Punschgetränken.