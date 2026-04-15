Musikalische Kinderprogramm mit den Martin Schnabel#s

Stadtteilplatz Pliensauvorstadt Esslingen Weilstraße 8, 73733 Esslingen am Neckar

Die beiden Musiker Martin Schnabel (Violine, elektronische Klänge) und Martin Schnabel (Klavier) fanden 2023  zusammen, nachdem sie jahrelang unabhängig voneinander gearbeitet hatten. 

Durch den Austausch ihrer Kompositionen entwickelte sich ein intensives musikalisches Zusammenspiel, das heute von einem fast blinden Verständnis geprägt ist.

Ihre Musik lädt zu einer emotionalen Reise ein – mal träumerisch, mal kraftvoll und virtuos. 

Auf der Kulturarche beim Pliensauvorstadtfest spielen die beiden Musiker ein Programm für Kinder.

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Kinder & Familie, Konzerte & Live-Musik
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