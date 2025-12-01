Dieses Konzert wird eine Reise durch musikalische Klangwelten: Carl Philipp Emmanuel Bachs letzte Sinfonie in G-Dur, Wq 183, überrascht mit tänzerischer Leichtigkeit.

Sie markiert den Übergang zur klassischen Sinfonie, als deren Wegbereiter der österreichische Komponist Joseph Haydn gilt. Dessen erstes Cellokonzert verbindet Virtuosität mit kantabler Eleganz und greift wiederum spätbarocke Charakteristika auf. Schuberts sechste Sinfonie vollendet die musikalische Reise. Mit ihrer lebendigen Orchestrierung schlägt sie den Bogen von Haydns Klarheit zu Schuberts Romantik. Mit Kian Soltani ist einer der führenden Cellisten seiner Generation auf der Bühne zu erleben. Sein Spiel besticht durch technische Brillanz und emotionalen Ausdruck. Dirigiert wird das Konzert von Claudio Vandelli, dem Chefdirigenten der Würth Philharmoniker.

Carl Philipp Emanuel BachSinfonie in G-Dur, Wq 183 Nr. 4Joseph HaydnKonzert für Violoncello und Orchester Nr. 1 in C-Dur, Hob. VIIb:1Franz SchubertSinfonie Nr. 6 in C-Dur, D 589 Kian Soltani | VioloncelloClaudio Vandelli | Dirigent Würth Philharmoniker