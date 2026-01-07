Musikalische Lesung | Julian Letsche | Tödlicher Ruhm

Jürgen Rothgerber bekommt einen keinen Boden unter die Füße.

Jetzt steht ihm das Wasser bis zum Hals. Der Bankrott seiner Cateringfirma ist nur noch eine Frage der Zeit. Da geschieht so etwas wie ein Wunder. Ein überregionaler Radiosender spielt den Song „Ich will dich“, den Jürgen unter dem Künstlernamen Jamie Red mit seiner Rockband aufgenommen hat.

Beinahe zeitgleich wird die Leiche von Rothgerbers Exfrau aus einem Fluss gefischt. Schnell wird klar, dass es sich um ein Gewaltverbrechen handelt. Die Kommissare Mertens und Gross nehmen den Musiker fest, da er unter dringendem Tatverdacht steht. Sein Song wird millionenfach gestreamt und von den Radiosendern rauf- und runtergespielt und macht Jamie über Nacht zum Superstar. Weil er zudem unter Mordverdacht steht, reißen sich die Medien um Interviews.

„Lads go Buskin“ werden den Abend musikalisch begleiten.

Julian Letsche wurde Undingen auf der Schwäbischen Alb geboren und begann nach der Schule eine Ausbildung als Zimmermann. Getrieben vom Fernweh ging er auf die Walz und machte sich nach der Rückkehr in seinem Heimatort mit einem Holzbaubetrieb selbstständig. Aus einer Laune heraus eröffnete er mit mehreren Kumpels die Musikkneipe „s‘Fabrikle“, in der auch die Irish Folk Band „Lads go Buskin“ entstand, wo Letsche bis heute mitspielt. Nach diesen bewegten Jahren gründete der Autor eine Familie und widmete sich nebenher dem Schreiben. Es entstanden mehrere historische Romane, bevor sich Letsche dem Genre Regionalkrimi widmete.