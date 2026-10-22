Musikalische Lesung „Das Wiehern der Seepferdchen“

Es sind wunderbare kleine und große Geschichten, deren Charme und poetischer Feinsinn einen vom ersten Satz an gefangen nehmen. Mal bringen sie einen zum Lachen, mal zum Weinen. Seine Texte wird Jochen Weeber kunstvoll vorlesen und „Tristan Vox“ diese mit ihrer Musik abrunden. In ihren folkig angehauchten Songs mit Akkordeon und deutschsprachigen Texten wandeln die Musiker abseits gewohnter Singersongwriter-Pfade und errichten, irgendwo zwischen Element of Crime und Leonard Cohen, ihre eigene, filigrane Welt. Tristan Vox sind: Frank Wild, Franco Vuono, Franz-Ferdinand Kress und Jochen Weeber.