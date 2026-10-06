Im Jahr 1941 errichtete die SS in der böhmischen Stadt Terezín das Lager Theresienstadt. Bis 1945 wurden dort rund 150.000 jüdische Menschen aus Deutschland, Österreich, Tschechien, den Niederlanden und Dänemark inhaftiert.

Viele starben an Hunger, Krankheit und Gewalt, andere wurden in Vernichtungslager wie Auschwitz-Birkenau deportiert. Besonders erschütternd ist das Schicksal der Kinder: Von fast 15.000 in Theresienstadt inhaftierten Kindern überlebten nur 132.

Die musikalische Lesung „Ich wand’re durch Theresienstadt …“ erinnert an das Leid, die Hoffnung und die kulturelle Selbstbehauptung der Inhaftierten, insbesondere der jungen Menschen. Schauspieler Roman Knižka liest aus Erinnerungen und Texten ehemaliger Häftlinge sowie Gedichten von Kindern und Jugendlichen aus Theresienstadt, darunter Werke u.a. von Ilse Weber, Ruth Klüger, Hannelore Brenner-Wonschick, Zvi Cohen und Leo Strauss. Das Bläserquintett OPUS 45 spielt Kompositionen von in Theresienstadt inhaftierten Komponisten wie Pavel Haas, Hans Krása, Viktor Ullmann und Gideon Klein, deren Werke nach dem Krieg lange vergessen waren. Ergänzt wird die Veranstaltung durch ein Zeitzeugengespräch mit dem Holocaustüberlebenden Ernst Grube.