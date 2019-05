Freuen Sie sich auf eine musikalische Lesung mit Richy Müller und Reinmar Henschke im Porsche Museum. Richy Müller ist seit 2007 Kommissar im Tatort in Stuttgart. Über Nacht berühmt wurde er mit Marianne Lüdckes Die große Flatter.

In der Folge spielte er in unzähligen Verfilmungen, u. a. in Christian Petzolds Die innere Sicherheit und in Chris Kraus‘ Historiendrama Poll sowie im Film Vier Minuten. Tragende Rollen übernahm er in Gregor Pausewangs Literaturverfilmungen Die Wolke und Spieltrieb.Reinmar Henschke ist Pianist und Komponist Orgel, studierte an der Leipziger Hochschule für Musik und ist seitdem in verschiedenen Solo- und Ensembleprojekten im Bereich des Jazz und auch als Bühnenmusiker tätig.Er tritt regelmäßig mit Künstlern wie Ulla Meinecke, Till Brönner, Bill Ramsay, Jocelyn B. Smith, Barbara Kellerbauer sowie Jannis Zotos & Band auf und komponiert Musiken für Film und TV.