Musikalische Lesung "Prachtexemplar" mit Stephan Zinner

Stephan Zinner weiß: Das härteste Publikum wartet zuhause - die eigene Familie. Trotzdem stellt er sich gerne den Herausforderungen als Koch von trendigem Soulfood, Fahrdienstleiter, Christbaum-Chefeinkäufer, Heimwerker und Schwiegersohn.

Dafür bekommt er zwar nicht immer Applaus, die Verletzungsgefahr ist hoch und die Gage niedrig, aber ein Lächeln ist eh viel mehr wert. Und er stellt sich die großen Fragen der Menschheit: Ist ein Wurstsalat eine Bowl? Was hat der Familienkalender mit dem Raum-Zeit-Kontinuum zu tun? Und warum schwimmt im Weißbier eine Orangenscheibe? Mit Humor beantwortet er in seinem neuen Buch diese und viele weitere Fragen auf grandios komische Weise. Musikalisch unterstützt wird er von Maxi Pongratz am Akkordeon und Matthias Meichelböck am Flügelhorn (von Koflgschroa", Oberammergau).