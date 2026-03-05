Im Rahmen des 100-jährigen Jubiläums der Südkirche Esslingen laden wir Sie zu einem Gottesdienst und einer musikalischen Matinee lettischer Chöre ein.

Um 9.30 Uhr beginnt der gemeinsame Gottesdienst mit der lettischen Gemeinde. Mit Erzbischof Emeritus Elmars Ernsts Rozitis und Pfarrerin Cornelia Krause.

Um 11:00 Uhr folgt die musikalische Matinee der lettischen Chöre. Lettische Chöre aus ganz Europa ehren die Südkirche mit einem Programm aus geistlichen, klassischen und modernen Liedern, das sie besonders zu diesem Anlass vorbereiten.