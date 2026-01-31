Jordan Djevic (Akkordeon), Frank Wekenmann (Gitarre) und Steffen Hollenweger (Kontrabass) bringen mit Jazz, Swing und Balkan-Jazz das Wasserschloss in Bad Rappenau zum beben.

Am Freitag, den 27. März 2026 ist um 19.30 Uhr „Jordan’s Trio“, bestehend aus Jordan Djevic (Akkordeon), Frank Wekenmann (Gitarre) und Steffen Hollenweger (Kontrabass) zu Gast im Wasserschloss Bad Rappenau und präsentieren bei ihrem Konzert „Virtuos und Furios“ emotionale, energiegeladene Musik, die das Publikum begeistert.

Ihr Repertoire spannt den Bogen von Manouche Jazz, Swing und Balkan Jazz bis hin zu Eigenkompositionen. Mit einer Balance aus Intimität und Euphorie schafft das Trio eine einzigartige Atmosphäre. Charakteristisch sind dabei ein klares, dynamisches Zusammenspiel, fesselnde Improvisationen und eine vielschichtige Klanggestaltung, die jedes Konzert zu einem Erlebnis macht.

Jordan‘s Trio sind Jordan Djevic, einer der spannendsten Akkordeonisten Europas, der in seiner ursprünglichen Heimat Serbien auch als Sänger bekannt ist sowie Frank Wekenmann, ein weit über seine Heimatstadt Tübingen hinaus gefragter und renommierter Gitarrist und Steffen Hollenweger, der in der süddeutschen Musikszene in verschiedensten Bands der Jazz-, Folk- und Gospelmusik spielt.

Das Konzert im Wasserschloss in Bad Rappenau wird veranstaltet vom Verein Konzerte im Heilbronner Land. Dort hat man es sich zur Aufgabe gemacht, hochwertige kulturelle Veranstaltungen auch in den ländlichen Raum zu bringen und ausgewählte Locations im Stadt- und Landkreis zu bespielen, damit Menschen überall in der Region anspruchsvolle und unterhaltsame Konzerte erleben können. Schirmherr ist Landrat Norbert Heuser.