Musikalische Unterhaltung mit dem Ensemble „klein & fein“ der Stadtkapelle

Die regelmäßig stattfindenden Frühkonzerte sind ein fester Bestandteil des Bad Rappenauer Kulturprogramms. Am Sonntag, 18. Oktober 2026 um 10.30 Uhr spielt die kleine Besetzung der Stadtkapelle „klein & fein“ im Kurhaus.

Unter dem Motto „traditionell, unterhaltsam, gut gelaunt!“ laden die Musikerinnen und Musiker um ihre Dirigentin Daniela Myslik herzlich zu einem stimmungsvollen Frühkonzert ein und unterhalten die Gäste mit moderner und traditioneller Blas- und Unterhaltungsmusik.

Bei „klein & fein“ handelt es sich um Musikerinnen und Musiker der Stadtkapelle Bad Rappenau, die sich im Januar 2024 zu einer kleinen Besetzung zusammengefunden haben, um ihre Zuhörer zu den verschiedensten Anlässen zu unterhalten.

Wie bereits im vergangenen Jahr findet das Frühkonzert wieder passend zu „Bad Rappenau Regional“, dem Herbstfest für die ganze Familie rund ums Kurhaus, statt.Zusätzlich laden die Händler in der Innenstadt an diesem Herbstsonntag anlässlich der Kerwe zum verkaufsoffenen Sonntag ein.So ist das Frühkonzert mit „klein & fein“ also der perfekte Start, um dann beschwingt in die Bad Rappenauer Festlichkeiten zu starten. Der Eintritt ist frei.