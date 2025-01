Musikalischer Abend mit den "Odelos"

Die universelle Sprache der Musik

Barrieren sind ihnen fremd: Die „Odelos“ sind sieben Musiker*innen, die zwar nicht alle dieselbe Sprache sprechen, sich aber dennoch blendend verstehen – über die universelle Sprache der Musik. Diese hilft ihnen auch dabei, gemeinsam ihre Schicksale und Traumata zu bewältigen. Denn ein Großteil der sieben Bandmitglieder besteht aus ukrainischen Flüchtlingen, auch ein junger Mann aus Albanien gehört zur Musiktruppe.

Initiiert wurde das Projekt von Hermann Bieler – als er vor zwei Jahren erfuhr, dass in Geislingen ein neues Heim für Geflüchtete aus der Ukraine entstehen soll, suchte er via eBay Menschen zum gemeinsamen Musizieren. Gleichgesinnte waren schnell gefunden, ebenso ein passender Proberaum auf dem Gelände, das der Musik-Combo ihren prägnanten Namen verleiht: Die Flüchtlingsunterkunft wurde auf dem ehemaligen Gelände der Firma „Odelo“ errichtet. Früher wurden hier Autolichter hergestellt. Heute bringt die Band mit ihrer gefühlvollen, melancholischen Musik die Herzen der Zuhörer*innen zum Leuchten – und damit etwas Licht in dunkle Tage!