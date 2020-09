Musikalischer Abendgottesdienst

Am Sonntag, den 18. Oktober findet in der Gumbertuskirche um 18.00 Uhr ein Abendgottesdienst mit dem Vokalensemble „Gloria Patri“ statt.Das Vokalensemble gründete sich im Juni 2018 auf Initiative des Stadt- und Dekanatskantors Michael Grünwald. Der Name „Gloria Patri“ heißt ins Deutsche übersetzt „Dem Vater sei Ehre“. Diese Worte beenden häufig die Psalmen in der Heiligen Schrift und sind bei dem Quartett quasi Programm. Alle vier haben sich der Musik, ganz besonders der Kirchenmusik verschrieben und bringen diese vorwiegend in Gottesdiensten zur Ehre des himmlischen Vaters zum Klingen. Am 5. April 2019 veranstalteten der Künstlerhaus-Verein Schirnding zusammen mit der Akademie Steinwald-Fichtelgebirge sowie der evangelischen Kirchengemeinde Schirnding ein Konzert in der evangelischen Kirche Ad Salvatorem in Schirnding unter dem Titel „Ade zur guten Nacht“. Dies führte zur Aufnahme einer CD, aus deren Programm da sQuartett Auszüge singt.Die Predigt hält Regionalbischöfin Gisela Bornowski.