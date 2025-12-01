Musikalischer Adventskalender

So könnte es tatsächlich ausgesehen haben: Auf Sherlock Holmes’ Schreibtisch stapeln sich die Hinweise, als er dem "Geheimnis des Blauen Karfunkels" nachspürt.

Arthur Conan Doyles berühmte Geschichte verwandelt sich in diesem besonderen Adventskalender in 24 kleine Zettelchen – und steckt voller Spannung und Überraschungen.

Die Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte der Musikschule Crailsheim greifen diesen roten Faden auf und begleiten die Ermittlungen mit Musik: Jeden Tag im Dezember bis zum Heiligen Abend öffnet sich ein musikalisches Türchen. Mal feinsinnig, mal heiter, mal überraschend – und immer ein Stück näher an der Lösung des Falls.

Freuen Sie sich auf die inzwischen liebgewonnene Tradition unseres Musikalischen Adventskalenders und lassen Sie sich von Sherlock Holmes und der Musik Schritt für Schritt durch die Adventszeit führen.

Den Zugang zum Musikalischen Adventskalender finden Sie ab dem 01. Dezember direkt auf der Website der Musikschule unter www.musikschule-crailsheim.de