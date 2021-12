Musikalischer Allianzgebetsgottesdienst

Musikalischer Gottesdienst "In dir ist Freude ..." zur Allianzgebetswoche mit der Band SoulDevotion - mit verschiedenen Musikstilen für alle Generationen.

Musikalischer Gottesdienst zur Allianzgebetswoche 2022

„In dir ist Freude … in allem Leide“ – das bekannte Lied von Giovanni Giacomo Gastoldi bildet in den roten Faden durch den musikalischen Gottesdienst in Böblingen am Freitag, 14. Januar, 19.30 Uhr, den die Ev. Allianz Böblingen-Sindelfingen gemeinsam veranstaltet, und zwar anlässlich der weltweiten Allianzgebetswoche 2022.

Der Abend „zum Auftanken, Nachdenken, Beten“ findet statt im Großen Saal der Kirche auf der Hulb/FeG Böblingen (nahe Flugfeld), Hanns-Klemm-Str. 9, 71034 Böblingen.

Die „Musik für alle Generationen“ mit verschiedenen Musikstilen kommt von der Band SoulDevotion, einem Kollektiv aus jungen Musikerinnen und Musikern, Sängerinnen und Songwritern aus ganz Baden-Württemberg.

Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Der Reinerlös geht an die Kinderheime Nethanja im indischen Narsapur. www.nethanja-indien.de

Die Platzzahl vor Ort ist begrenzt. Teilnahme nach vorheriger Anmeldung unter www.fegboeblingen.church-events.de (Es entscheidet die Reihenfolge der Anmeldungen).

Der Gottesdienst findet gemäß gültiger Coronaverordnung des Landes Baden-Württembergs statt; zusätzlich wird für ständige Luftmessung und angepasste Belüftung gesorgt.

Um möglichst vielen die Teilnahme zu ermöglichen, wird der Musikgottesdienst auch online live übertragen: www.youtube.com/fegböblingenkircheaufderhulb

Evtl. tagesaktuelle Updates gibt es unter www.feg-boeblingen.de oder www.narsapur.de