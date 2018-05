Musikalischer Blumengruß

Der Bad Mergentheimer Kurpark, der auch als eine der schönsten Parkanlagen Deutschlands zählt, beteiligt sich mit einem besonderen Konzert am bundesweiten „Tag der Parks und Gärten“.

Am Samstag, 09. Juni wird das Kur- und Salonorchester Hungarica die Besucher des Kurkonzertes mit einem musikalischen Blumengruß empfangen. Unter dem Namen Rendezvous im Garten – Tage der Parks und Gärten spielt das Orchester Melodien, die mit Blumen in Verbindung stehen. Zu hören sein werden zum Beispiel Titel und Arrangements wie „Wenn der weiße Flieder wieder blüht“, der Blumenwalzer oder „Tulpen aus Amsterdam“–überreicht vom Kur- und Salonorchester Hungarica. Das Konzert findet im Kurpark im Musikpavillon (bei schlechter Witterung in der Wandelhalle) statt und beginnt um 15.30 Uhr. Der Eintritt ist für Kur- und Gästekarteninhaber frei.