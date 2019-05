Musikalischer Donnerstag im Fritz

× Erweitern Matthias Möhring

Ein kurzweiliges und musikalisch-intensives Hörvergnügen.

Lieder aus Großbritannien, aus Amerika und aus der eigenen Feder stehen im Mittelpunkt seines Konzertes. Dabei wechselt er zwischen der deutschen und englischen Sprache hin und her. Einzig seine Stimme und seine Gitarre benötigt Matthias Möhring für die Reise über den großen Teich, auf die Grüne Insel und zurück in deutsche Gefilde. Seinen Besuchern verschafft er damit einen Abend voller Abenteuer, tiefer Gefühle und einzigartiger Momente. Auch etliche seiner eigenen Songs spielt Matthias Möhring. Und sie passen perfekt in die Auswahl des Abends. Die weichen Klänge der Gitarre sorgen dafür, dass die Besucher sich in ihrer Fantasie verlieren und sich in der von Möhring gemalten Welt wiederfinden.

Text: Der Teckbote, 7.05.2018