Musikalischer Frühschoppen "Musikkapelle Reuth"

Musik verbindet – besonders dann, wenn sie Teil eines gemeinsamen Erlebnisses ist.

Im Rahmen ihres Jahresausflugs machen die Musikfreunde der Blaskapelle Reuth Station in Beckstein und gestalten einen Musikalischen Frühschoppen im Hof der Becksteiner WeinWelt.

Für Gäste und Einheimische gleichermaßen bietet sich damit die Gelegenheit, einen besonderen musikalischen Vormittag in geselliger Atmosphäre zu erleben.

Blasmusik aus Freude am gemeinsamen Musizieren.

Die Musikfreunde der Blaskapelle Reuth stehen für echte Begeisterung, Zusammenhalt und die Freude an der Blasmusik. Mit einem abwechslungsreichen Programm schaffen sie eine fröhliche, entspannte Stimmung – genau richtig für einen genussvollen Frühschoppen unter freiem Himmel.

Gastfreundschaft & Weingenuss.

Passend zur Musik laden Becksteiner Weine und Sekte zum Genießen ein. Der Hof der Becksteiner WeinWelt bietet dafür den idealen Rahmen: offen, herzlich und perfekt, um mit den Gästen aus Reuth ins Gespräch zu kommen, gemeinsam anzustoßen und den Vormittag zu genießen.

Einfach vorbeikommen.

Der Musikalische Frühschoppen ist eintrittsfrei und ohne Anmeldung. Ein schöner Anlass, Blasmusik zu erleben, neue Begegnungen zu machen und den Besuch der Musikfreunde aus Reuth in Beckstein mitzufeiern.

Auf einen Blick:

Was: Musikalischer Frühschoppen

Wo: Hof der Becksteiner WeinWelt

Musik: Live mit den Musikfreunden der Blaskapelle Reuth

Besonderheit: Jahresausflug der Kapelle nach Beckstein

Eintritt: frei

Wir freuen uns auf einen musikalischen Vormittag voller Begegnungen, guter Stimmung und genussvoller Momente – herzlich willkommen in Beckstein! 🍷🎶