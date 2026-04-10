Musikalischer Frühschoppen "Winzerkapelle Beckstein"

Finale des Musikalischen Frühschoppens 2026

Mit der Winzerkapelle Beckstein | Sonntag, 04. Oktober | Hof der Becksteiner WeinWelt | Eintritt frei

Alles hat seinen Höhepunkt – und seinen würdigen Abschluss: Am Sonntag, 04. Oktober 2026, laden die Becksteiner Winzer zum finalen und letztmaligen Musikalischen Frühschoppen der Saison in den Hof der Becksteiner WeinWelt ein. Für diesen besonderen Abschluss sorgt die Winzerkapelle Beckstein – tief verwurzelt in der Region und eng verbunden mit Beckstein und seinen Winzern.

Ein musikalischer Abschluss mit Heimatgefühl.

Die Winzerkapelle Beckstein steht für traditionelle Blasmusik, musikalische Qualität und gelebte Gemeinschaft. Mit ihrem abwechslungsreichen Programm schafft sie eine festliche, zugleich vertraute Atmosphäre – perfekt, um die Frühschoppen-Saison gemeinsam ausklingen zu lassen.

Genussvoller Ausklang im Herbst.

Begleitet wird das musikalische Finale von einer Auswahl an Weinen und Sekten aus dem Hause Becksteiner Winzer. Der Hof der Becksteiner WeinWelt bietet dafür den idealen Rahmen: herbstlich, gemütlich und einladend – ein Ort für Begegnung, Gespräche und genussvolle Momente.

Noch einmal vorbeikommen & genießen.

Auch zum Abschluss gilt: Eintritt frei, keine Anmeldung. Ein letztes Mal in diesem Jahr heißt es: Platz nehmen, Musik genießen, anstoßen und gemeinsam einen stimmungsvollen Vormittag verbringen.

Auf einen Blick:

Was: Finale – letztmaliger Musikalischer Frühschoppen 2026

Wann: Sonntag, 04. Oktober 2026

Wo: Hof der Becksteiner WeinWelt

Musik: Live mit der Winzerkapelle Beckstein

Eintritt: frei

Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen die Frühschoppen-Saison 2026 musikalisch und genussvoll zu beschließen. 🍷🎶

Finale des Musikalischen Frühschoppens 2026

Mit der Winzerkapelle Beckstein | Sonntag, 04. Oktober | Hof der Becksteiner WeinWelt | Eintritt frei

Alles hat seinen Höhepunkt – und seinen würdigen Abschluss:Am Sonntag, 04. Oktober 2026, laden die Becksteiner Winzer zum finalen und letztmaligen Musikalischen Frühschoppen der Saison in den Hof der Becksteiner WeinWelt ein. Für diesen besonderen Abschluss sorgt die Winzerkapelle Beckstein – tief verwurzelt in der Region und eng verbunden mit Beckstein und seinen Winzern.

Ein musikalischer Abschluss mit Heimatgefühl.

Die Winzerkapelle Beckstein steht für traditionelle Blasmusik, musikalische Qualität und gelebte Gemeinschaft. Mit ihrem abwechslungsreichen Programm schafft sie eine festliche, zugleich vertraute Atmosphäre – perfekt, um die Frühschoppen-Saison gemeinsam ausklingen zu lassen.

Genussvoller Ausklang im Herbst.

Begleitet wird das musikalische Finale von einer Auswahl an Weinen und Sekten aus dem Hause Becksteiner Winzer. Der Hof der Becksteiner WeinWelt bietet dafür den idealen Rahmen: herbstlich, gemütlich und einladend – ein Ort für Begegnung, Gespräche und genussvolle Momente.

Noch einmal vorbeikommen & genießen.

Auch zum Abschluss gilt: Eintritt frei, keine Anmeldung. Ein letztes Mal in diesem Jahr heißt es: Platz nehmen, Musik genießen, anstoßen und gemeinsam einen stimmungsvollen Vormittag verbringen.

Auf einen Blick:

Was: Finale – letztmaliger Musikalischer Frühschoppen 2026

Wann: Sonntag, 04. Oktober 2026

Wo: Hof der Becksteiner WeinWelt

Musik: Live mit der Winzerkapelle Beckstein

Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen die Frühschoppen-Saison 2026 musikalisch und genussvoll zu beschließen.