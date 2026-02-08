Musikalischer Frühschoppen "Kützbrunner Musikanten"

Wenn der Sommer zur Höchstform aufläuft, ist genau die richtige Zeit für Blasmusik, Begegnungen und genussvolle Stunden: Am Sonntag, 2. August 2026 , laden die Becksteiner Winzer zum musikalischen Frühschoppen in den Hof der Becksteiner WeinWelt ein.

Für die musikalische Unterhaltung sorgen die Kützbrunner Musikanten , die mit traditioneller Blasmusik für beste Frühschoppenstimmung sorgen.

Die Kützbrunner Musikanten stehen für ehrliche, handgemachte Blasmusik und echte Spielfreude. Mit Polkas, Märschen und bekannten Melodien schaffen sie eine gesellige Atmosphäre, die zum Verweilen, Mitschunkeln und Genießen einlädt – ganz so, wie man sich einen klassischen Frühschoppen wünscht.

Passend zur Musik erwartet die Gäste eine Auswahl an Weinen und Sekten aus dem Hause Becksteiner Winzer . Der Hof der Becksteiner WeinWelt bietet dafür den idealen Rahmen: offen, gemütlich und perfekt für einen entspannten Sonntagvormittag im Taubertal.

Der Musikalische Frühschoppen ist eintrittsfrei und ohne Anmeldung. Einfach vorbeikommen, Platz nehmen, Musik genießen und den Sommer in geselliger Runde ausklingen lassen.

Auf einen Blick

Was: Musikalischer Frühschoppen

Wann: Sonntag, 02. August 2026

Wo: Hof der Becksteiner WeinWelt

Musik: Live mit den Kützbrunner Musikanten

Wir freuen uns auf einen stimmungsvollen Vormittag mit traditioneller Blasmusik, herbstlichem Weingenuss und vielen gut gelaunten Gästen.