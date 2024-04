Museumssonntag am Maikäferfest

Museumsleiterin Ursula Teutrine lädt um 11 Uhr und um 12 Uhr zu einem Rundgang durch die aktuelle Ausstellung ein. Die Führung möchte sich der deutschen Sprache aus verschiedenen Blickwinkeln nähern. Ab 14 Uhr öffnet das Museumscafé vom Verein Kreativ Handeln mit einer gut bestückten, sortenreichen Kuchentheke. Alle Kuchen sind selbst gebacken, der Kaffee wird an schön gedeckten Tischen frisch serviert. Wie immer spenden die Frauen des Vereins den gesamten Erlös an wohltätige Zwecke in Fellbach.

Im Rahmen des Fellbacher Maikäferfestes gibt es bei schönem Wetter auf dem Museumsvorplatz außerdem einen kleinen Flohmarkt, der allen Trödelfreundinnen und -freunden das Herz höherschlagen lässt.