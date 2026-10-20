Jahreskonzert Bad Rappenauer Kammerorchester

Wie bereits seit vielen Jahren ist auch dieses Jahr das Bad Rappenauer Kammerorchester wieder mit seinem traditionellen Herbstkonzert zu Gast im Kurhaus.

Freuen Sie sich auf einen abwechslungsreichen Abend, der musikalische Höhepunkte aus Barock, Klassik und dem 20. Jahrhundert miteinander verbindet. Das Kammerkonzert findet am Samstag, 14. November 2026 um 19.30 Uhr im Großen Saal statt.

Den Auftakt macht Georg Friedrich Händels „Concerto grosso op. 6 Nr. 1“ – ein Werk voller kontrastreicher Klangfarben, virtuoser Dialoge und festlicher Energie. Anschließend steht Georg Philipp Telemanns Konzert für Bratsche und Streichorchester G-Dur auf dem Programm. Mit seinem Wechsel von lyrischen, tänzerischen und temperamentvollen Passagen bietet das Werk dem Solisten reichlich Gelegenheit, die klanglichen Möglichkeiten der Bratsche zu entfalten.

Wolfgang Amadeus Mozarts „Divertimento F-Dur KV 138“ gehört zu den bekanntesten Salzburger Werken und verbindet Leichtigkeit mit großer musikalischer Raffinesse. Das lebhafte und zugleich elegante Stück gehört zu den bekanntesten Werken des jungen Mozart.

Einen spannenden Kontrast dazu bildet Benjamin Brittens Simple Symphony. Britten verarbeitet darin eigene frühe musikalische Ideen zu einer ebenso humorvollen wie ausdrucksstarken Komposition. Von der stürmischen „Boisterous Bourrée“ über das berühmte „Playful Pizzicato“ bis zum leidenschaftlichen „Frolicsome Finale“ zeigt das Werk die ganze Bandbreite zwischen Witz, Spielfreude und lyrischer Intensität.

Den Abschluss bildet das Konzert für Altsaxophon und Orchester von John Beach Cragun. Mit seinem brillanten ersten Satz, der lyrischen „Romanza“ und dem temperamentvollen Finale bringt das Werk eine besondere Klangfarbe ins Konzertprogramm und schlägt zugleich eine Brücke in die Klangwelt des frühen 20. Jahrhunderts.

Als Solisten sind Carol Vitez an der Bratsche und Frank Riedel am Altsaxophon zu erleben. Die musikalische Leitung hat Andreas Frank, der das Bad Rappenauer Kammerorchester seit November 2024 leitet.

Ein Konzertabend voller Kontraste: festlich und verspielt, virtuos und lyrisch, traditionsbewusst und überraschend – mit Musik, die über vier Jahrhunderte hinweg miteinander ins Gespräch tritt.