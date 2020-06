Musikalischer Gottesdienst als Drive-in

Gottesdienst als Drive-In

Am 31. Juli 2020 findet auf dem Maimarkt Gelände ein sogenannter bigworship statt – zum ersten Mal als Drive-in. Dabei kommen hunderte Menschen aus verschiedenen Kirchen, Gemeinden und Denominationen aus Mannheim und der Region zusammen, um gemeinsam Gottesdienst zu feiern.

„Im Mittelpunkt dieser besonderen Form des Gottesdienstes steht es, Gebete in musikalischer Form an Jesus Christus zu richten. Denn Musik drückt das aus, was wir oft mit Worten nicht sagen können“, sagt Karsten John, vom bigworship Leitungsteam. Die musikalische Leitung übernimmt dabei die bigworship-Band, eine Gruppe aus hochkarätigen Musikern aus der Mannheimer Kirchenlandschaft. Der Gottesdienst wird veranstaltet von Gemeinsam für Mannheim e.v. und bigworship.