Musikalische Reise durch die USA - Gemeinsames Singen mit dem Seniorenchor MGV Waibstadt

Der Seniorenchor des Männergesangvereins 1863 Waibstadt lädt am Sonntag den 28. September 2025 ab 14.30 zum gemeinsamen Singen in den Großen Saal im Kurhaus Bad Rappenau ein.

Dieses Mal erwartet die Besucher eine vergnügliche Reise in den „Wilden Westen“ der USA.

Mit Oldies wie Country Roads und deutschen Schlagern nehmen die Seniorensänger die Besucher mit durch Montana in die endlose Prärie und zu den Cottonfields. Weiter geht es zum großen Häuptling der Indianer und seiner Tochter Mohikana Shalali. Anschließend dürfen die Damen von einem Cowboy als Mann träumen. Auch ein Saloonbesuch mit Cigarettes and Whisky in der Washington Bar darf nicht fehlen. Den Mississippi hinunter fährt man mit den Lousiana Ladies auf einem Raddampfer, bevor es mit dem Ruf von Tampico südwärts geht. Unterwegs nach Mendocino steigt eine hübsche Tramperin namens Anita ein und fährt bis Mexico mit. In Südamerika spielen dann die Habaneros für uns und auf Barbados genießen wir Karibik-Feeling und leise Gitarrenklänge unter Palmen. Über die verschneiten Sierra Madre kehren dann alle zurück in die Heimat.

Der Seniorenchor unter der musikalischen Leitung von Dirigent Robert Fritsch wird wie immer von Achim Löffler und seiner Diatonischen Harmonika begleitet. Christiane Löffler übernimmt mit ihrer charmant-humorvollen Art wieder die Moderation des Nachmittags und durch zahlreiche Anekdoten zu den gesungenen Liedern, wird sicher die ein oder andere Erinnerung wachgerufen. Die Liedtexte werden für jedermann gut sichtbar auf der Bühnenleinwand eingeblendet.

Das gemeinsame Singen findet am 28.09. um 14.30 Uhr im Kurhaus Bad Rappenau statt.