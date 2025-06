Musikalischer Rundgang - Römerkastell und St. Johann

Hannß Heinrich Schmidt, Zinkenist von Adelberg und erster Aalener Stadtpfeifer von 1687 bis 1716, lädt zu einem spannenden musikalischen Rundgang durch den Außenbereich des Limesmuseums und die St.-Johann-Kirche ein. Die Führung umfasst die Stadtgeschichte von den Römern 150 n. Chr. bis zum Ende der Reichsstadtzeit 1802.

Als die römische Reitertruppe „ala II flavia Milliaria“ von Heidenheim in die Aalener Bucht verlegt wird, beginnt damit der Bau des Reiterkastells in Aalen. Teilnehmer erfahren in dieser Spezial-Führung, wie Reiter und Pferd in einer Raumeinheit untergebracht waren und wie ihre Ausrüstung beschaffen war. Sie erkennen von einer Aussichtsplattform aus die strategisch günstige Lage des Kastells und erfahren an der St.-Johann-Kirche, was passierte, nachdem die Römer den Rückzug angetreten hatten und warum die Kirche zu den ältesten und interessantesten sakralen Bauten unseres Landes gehört. An den Innenwänden der Kirche sind besonders wertvolle Wandmalereien aus dem frühen 13. Jahrhundert fragmentarisch erhalten welche erst bei der Renovierung 1973-1975 zum Vorschein kamen. In zentraler Position macht die Darstellung des Abendmahls deutlich, dass die Kirche anfangs nach Westen ausgerichtet war. Epitaphien erinnern u.a. an die Nachkommen des Gumpenmüllers und an Bürgermeister Christoph Fürgang, dem Stifter der Orgel dieser Kirche. Ein Altaraufsatz zeigt Aalener Bürger in typischer Kleidung des 16.Jahrhunderts beim Abendmahl in der Stadtkirche vor dem Turmeinsturz. Zum Abschluss können die Teilnehmer die einzige erhaltene Allgeyer-Orgel im Ostalbkreis aus reichstädtischer Zeit bestaunen.