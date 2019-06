Musikalischer Stadtspaziergang

Der Ernst-Bloch-Chor und baf e.V. laden ein zum historisch-politischen Stadtspaziergang durch die Innenstadt mit Liedern und Texten zu Frauenrechten und Demokratie in Tübingen und anderswo. Wir feiern hundert Jahre Frauenwahlrecht und siebzig Jahre Grundgesetz, entdecken kaum bekannte Tübinger Pionierinnen wie Thekla Waitz, Marie Kurz oder Else Berkmann – und wir fragen, was es im Jahr 2019 immer noch zu erkämpfen gilt.