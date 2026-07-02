Musikalisches Weinseminar

Bezirkskantorin Johanna Pfänder-Bergmann, Orgel

Johanneskirche Crailsheim Kirchplatz 5, 74564 Crailsheim

Informationen und Anmeldung: Evangelische Familien-Bildungsstätte Crailsheim (info@fbs-crailsheim.de, Telefon: 07951 42922)

Info

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Johanneskirche Crailsheim Kirchplatz 5, 74564 Crailsheim
Freizeit & Erholung
07951 42922
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