Musikalisches Weinseminar

Informationen und Anmeldung: Evangelische Familien-Bildungsstätte Crailsheim (info@fbs-crailsheim.de, Telefon: 07951 42922)
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Johanneskirche Crailsheim Kirchplatz 5, 74564 Crailsheim
Freizeit & Erholung
Bezirkskantorin Johanna Pfänder-Bergmann, Orgel
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